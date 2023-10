Doda po zakończeniu festiwalowych relacji z Sopotu pochwaliła się rodzinnymi chwilami z Dariuszem Pachutem i jego dziećmi. Para wybrała się na targ, gdzie Doda w doskonałym humorze zrobiła zakupy na piknik i chętnie rozmawiała ze sprzedawcami. Artystka nie szczędziła też miłych gestów w kierunku partnera, a w relacji zdradziła, że Dariusz Pachut niebawem wyjeżdża na kolejną wyprawę. Zobaczcie zdjęcia!

Doda ostatnio ma bardzo napięty grafik związany z promocją nowej płyty i kolejnymi projektami, ale w natłoku obowiązków zawodowych znalazła czas dla swojego ukochanego. Ostatnio Dariusz Pachut zdecydował się na oficjalne wyznanie uczuć i podsumowanie ich relacji, a teraz para spędziła rodzinny czas z córką i synem podróżnika. Przed rodzinnym piknikiem Doda z partnerem wybrali się na zakupy, ale nawet tam okazywali sobie czułości, a artystka nie ukrywała, że niebawem znów będą musieli rozstać się na jakiś czas w związku z kolejną wyprawą podróżnika.

Doda w mediach społecznościowych umieściła obszerną relację ze wspólnie spędzonego dnia i nie zabrakło też zdjęcia we czwórkę. Gwiazda dobrze dogaduje się z dziećmi swojego partnera. Jakiś czas temu w wywiadzie, pytana o relacje z najmłodszymi, mówiła:

Dzieci mnie bardzo lubią. Paradoksalnie, wiemy to od wielu lat, że wszystkie dzieci moich przyjaciółek mnie po prostu kochają, sama tego nie rozumiem. Pytam ich "dlaczego wy mnie tak kochacie, przecież wiecie, że to jest nieodwzajemnione". Ale one się z tego cieszą i jeszcze bardziej mnie kochają. Dzieci odczuwają szczerość, dobrego ducha, mam dobre intencje - mówi Doda.