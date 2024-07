1 z 5

Doda jeszcze świętuje swoje 33. urodziny - niedawno artystka pochwaliła się prezentem urodzinowym, jaki otrzymała od znanego na całym świecie projektanta Nicolasa Jebrana! Specjalnie dla niej zaprojektował piękną, błyszczącą sukienkę! Artystka nie może się doczekać, kiedy podarunek do niej dotrze.

Doda pochwaliła się prezentem

Doda ma słabość do Nicolasa Jebrana. To w jego kreacji zaprezentowała się na premierze teledysku do piosenki "Nie pytaj mnie". Kreacje od libańskiego pochodzenia projektanta chętnie noszą również m.in. Jennifer Lopez, Lady GaGa, Celine Dion czy Gigi Hadid!

