Urodziny i imieniny to okazja, aby wręczyć prezent i sprawić dziewczynie radość. Pokazać, że dobrze się zna jej upodobania. Dlatego nawet jeśli decydujemy się na klasyczne rozwiązanie typu książka czy biżuteria to warto przy tym zadać sobie odrobinę trudu, aby było to dopasowane do gustu dziewczyny.

Reklama

Prezent dla dziewczyny – pomysły klasyczne

Najklasyczniejszym prezentem dla dziewczyny są od zawsze kwiaty i biżuteria. Mogłoby się wydawać, że to najprostszy wybór, ale wbrew pozorom tak nie jest. Aby dobrać odpowiednią biżuterię należy najpierw zwrócić uwagę, czy dziewczyna woli złoto czy srebro, czy preferuje raczej delikatne ozdoby, czy lubi zwracać na siebie uwagę błyskotkami. A może lubi biżuterię w jakimś określonym stylu, np. rockowym czy etno? Dopiero gdy rozstrzygniemy wszystkie te dylematy możemy udać się do jubilera. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że kupimy coś, co na pewno zachwyci dziewczynę, ale nie będzie przez nią noszone.

Podobna sytuacja jest w przypadku kwiatów – piękny bukiet to prezent, który zawsze będzie sprawiał radość, ale warto wcześniej dowiedzieć się, czy dziewczyna nie ma preferencji odnośnie rodzaju kwiatów. Jeśli nie lubi okazałych bukietów, albo kwiatów w określonym kolorze – musimy wziąć to pod uwagę.

Prezent dla dziewczyny – zainteresowania i pasje

Jeśli dziewczyna ma zainteresowania i pasje, wybór prezentu zawsze będzie łatwiejszy. Jeśli interesuje się fotografią można kupić jej piękny album, a jeśli lubi makijaż z pewnością ucieszy się z kuferka na kosmetyki lub etui na pędzle.

Zobacz także

Prezent dla dziewczyny – romantyczna kolacja lub wyjście

Prezentem, który doceni każda dziewczyna będzie samodzielnie przygotowana kolacja lub wspólne wyjście, np. do kina lub teatru. Możemy także zafundować dziewczynie samodzielne wyjście np. do kosmetyczki lub salonu fryzjerskiego, które na pewno sprawi jej dużo radości.