Cztery lata temu Doda otworzyła własny sklep z koszulkami "Doda Collection". Sprzedaż t-shirtów z oryginalnymi nadrukami okazała się strzałem w dziesiątkę i przyniosła gwieździe zapewne spore zyski, a fanom mnóstwo radości. Z czasem jednak Rabczewska zamknęła działalność i zajęła się pracą nad płytą "7 pokus głównych". Teraz ponownie wraca do sprawdzonego pomysłu, ale tym razem szykuje projekt z jeszcze większym rozmachem niż wspomniany.

Znana z nietuzinkowych pomysłów Doda postanowiła, że stworzy jedno miejsce dla fanów, w którym będą mogli kupić wszystko to, co może kojarzyć się z nią. Według informacji z oficjalnej strony, w sprzedaży pojawią się takie gadżety, jak: koszulki, torby, smycze, breloki do kluczy, przypinki do ubrań, kubki, podstawki pod kubki, podkładki pod myszki do komputera, długopisy czy plany lekcji. Jakby tego było mało, Doda przygotowała też prawdziwą gratkę.

W swoim "DODAQUEENshop" gwiazda będzie sprzedawać... sceniczne rekwizyty (!), które dotychczas można było oglądać je tylko podczas jej występów na żywo.

AfterParty.pl dowiedziało się od samej Dody, że w sklepie mają pojawić się jej oryginalne i charakterystyczne ubrania przygotowywane przez jej stylistów. Kurtki z krzyżami czy z dolarami mają być dostępne w limitowanej ilości, co pozwoli na posiadanie ich tylko nielicznym.

Zapowiada się szumnie. Kto wybiera się na zakupy do Dody? Sądząc po ostatniej frekwencji na otwarciu łódzkiego butiku, zainteresowanie może być całkiem spore ;-)

