Już 25 października odbędzie się finał dwunastej polsatowskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". W walce o Kryształową Kulę zostały trzy pary: Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Kajra i Rafał Maserak oraz Piotr Mróz i Hania Żudziewicz. Producenci show postarali się o to, by w finale pojawiła się wielka gwiazda. Po raz czwarty będzie to... Doda! Doda w "Tańcu z Gwiazdami". Co zaśpiewa? Doda oczywiście nie zatańczy (artystka wielokrotnie odmawiała udziału w show), a zaśpiewa - jak poinformowała swoich fanów - będzie to jej ostatni singiel "Don't Wanna Hide", który zdobył tytuł przeboju lata na koncercie Polsatu i RMF FM. Dla Dody będzie to czwarty, gościnny udział w "Tańcu z Gwiazdami". Pamiętacie poprzednie? Pierwszy raz jako gwiazda muzyczna Doda w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiła się w 2009 roku, kiedy był on jeszcze emitowany w TVN. Artystka wykonała wówczas przebój Ewy Bem "Gram o wszystko". W 2015 roku, przy okazji premiery piosenki "Riotka", artystka wykonała nie tylko ten singiel, ale i cover hitu Cher "If I Could Turn Back Time". Dwa lata później, w 2017 roku, zaprezentowała widzom "Tańca z Gwiazdami" singiel reaktywowanego wówczas zespołu Virgin - "Sens". Tym razem Doda zaśpiewa swój nowy signiel "Don't wanna hide", który niedawno osiągnął próg 3 milionów wyświetleń na YouTubie oraz miliona odsłuchań na Spotify. Czekacie na występ gwiazdy w finale "Tańca z Gwiazdami"?