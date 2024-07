Doda i Emil Haidar są szaleńczo zakochani i nie kryją się ze swoim uczuciem. Wszyscy dopytują się o ślub, a zakochani najwyraźniej mają do tych pytań spory dystans. Wczoraj instagramowym profilu Dody pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy dłoń Dody z obrączką. Portale internetowe natychmiast obiegł news, jakby gwiazda wyszła za mąż w tajemnicy. Tak naprawdę, cała sprawa okazała się żartem Dody i Emila. Zobacz też: Doda i Emil Haidar wzięli ślub? Wiemy, jak było naprawdę!

Mimo tego, że do ślubu pary jeszcze daleko, zakochani starają się budować pozytywne relacje ze swoimi rodzinami. Jaki czas temu w mediach pojawiła się wypowiedź mamy Dody, która przyznała, że bardzo lubi Emila. Teraz sama Doda wyznała, że również ma dobre relacje z rodzicami swojego wybranka:

Jesteśmy ze sobą już stosunkowo długo. Moi rodzice znają go od samego początku, spędziliśmy razem Wigilię, potem Wielkanoc. Więc odpukać, wszyscy bardzo się lubimy. Ja również bardzo lubię rodziców Emila, oni mnie również. Jak mamy chwilę wolnego, to odwiedzamy i moich rodziców i jego. Co jest bardzo rzadkie w moim przypadku, bo wcześniej tak nie miałam jak teraz - powiedziała Doda w wywiadzie dla magazynu "Gwiazdy".