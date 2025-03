Adrianna Borek po raz kolejny udowodniła swój talent i zdolność do wzbudzania emocji. Jej występ w "Tańcu z Gwiazdami" zyskał uznanie zarówno widzów, jak i jury, a piękne słowa jej mamy były wzruszającym podsumowaniem tego wyjątkowego momentu. Jednak największe emocje były za kulisami, gdy jej tata powiedział te słowa po ich występie.

Wzruszające słowa mamy Adrianny Borek w "Tańcu z gwiazdami"

Adrianna Borek poruszyła widzów "Tańca z Gwiazdami", tańcząc z tatą walca angielskiego. Ich emocjonalny występ odbył się w specjalnym, rodzinnym odcinku programu. Artystka, znana z Kabaretu Nowaki, wystąpiła w duecie z ojcem – Janem Borkiem – a partnerował im Albert Kosiński. Tuż po ich występie na parkiecie pojawiła się mama aktorki kabaretowej z wielkim bukietem kwiatów, która podkreśliła, jak bardzo jest dumna z córki i jej ojca. Jej wzruszające słowa dopełniły emocji tego wyjątkowego wieczoru.

Chciałam podziękować córce, za to siłę, którą ma w sobie. Że jest dobra dla ludzi – powiedziała mama Adrianny Borek.

Co powiedział tata Adrianny Borek po występie w "Tańcu z gwiazdami"?

To był emocjonujący wieczór! Tuż po występie Adrianna Borek zdradziła przed naszymi kamerami, co powiedział jej 73-letni ojciec po występie. Okazuje się, że są do siebie jeszcze bardziej podobni, niż sądzicie!

Najbardziej oczywisty z oczywistych wyborów, to wybór mojego taty na mojego współpartnera w tym doskonałym trio 12 pro max. (..) Tata po występie powiedział: ''Nareszcie po'' i to zawsze powtarzamy po naszych występach, więc jest już w naszej drużynie: ''jesteśmy po'' – powiedziała Adrianna Borek.

Internauci poruszeni relacją Adrianny Borek z rodzicami

Widzowie byli poruszeni walcem angielskim, który Adrianna Borek zatańczyła ze swoim 73-latnim ojcem. Jednak nie tylko to ich wzruszyło! Słowa mamy aktorki o córce dają do myślenia, a internauci nie mogli przestać zachwycać się ich relacją.

Myślę że wszyscy sięgali po chusteczki. Pięknie

Jedno słowo: wzruszenie. Ada, dziękuję. Doceniajcie rodziców, póki jeszcze są, bo potem nikt tej pustki nie wypełni....

Piękna rodzina i piękne wartości mamy Adrianny, które nauczyła swoje dziecko i powiedziała głośno i które my powinniśmy wziąć sobie wszyscy do serca — bądźmy po prostu mili dla drugiego człowieka a uważam, że świat będzie piękniejszy! – piszą internauci.

