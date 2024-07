Doda miała okazję współpracować z wieloma menadżerami - niektórzy nie nadążali za artystką i jej pomysłami, z innymi miała poważne konflikty. Jest jednak ktoś, kto współpracuje z nią nieprzerwanie od 15 lat. To do niego artystka ma pełne zaufanie i to on "realizuje jej wszystkie pomysły". O kim mówi Doda? Zobaczcie nasz materiał z premiery jej najnowszego DVD - "Riotka Tour"!

Doda ma zgrany zespół muzyków i przyjaciół wokół siebie!