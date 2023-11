To już naprawdę ostatnie chwile z uczestnikami 7. edycji "Hotelu Paradise". Już w najbliższy czwartek dowiemy się, kto wygra siódmą odsłonę programu, a także przekonamy się, czy dojdzie do rzutu kulą, czy też wygra uczucie. Uczestnicy show już podgrzewają emocje przed finałem, a ostatnio Jacek dorzucił ich naprawdę sporo. Odpowiedział na pytanie właśnie związane z finałem i jedno już jest pewne - będzie się działo!

"Hotel Paradise 7": Szykuje się wielkie zaskoczenie w finale?

W "Hotelu Paradise 7" pozostały już tylko cztery pary - to Roch i Justyna, Kori i Jacek, Tori i Krzysiek oraz Oliwia i Paweł. Jak wiadomo, jeszcze przed finałową Pandorą jedna z par będzie musiała opuścić program. Później byli uczestnicy programu (po finałowej "Pandorze") wybiorą ostatecznie dwa duety, które wejdą do ścisłego finału show. Finalnie to również od byłych mieszkańców "Hotelu" będzie zależało, kto wygra program i stanie na "ścieżce lojalności".

Jak widać, przed nami jeszcze wiele emocji związanych z "Hotelem Paradise", jednak już teraz wiadomo, że finał również będzie niezwykle emocjonujący i... zaskakujący! Ostatnio Jacek z "Hotelu Paradise" odpowiadał na pytania od swoich fanów, a jedno z nich brzmiało:

Czy finał może być zaskakujący? - zapytał jeden z internautów.

Jacek odpowiedział krótko:

Tak, tak, tak

Co ciekawe, wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się na swoim InstaStories także Roch. Uczestnik również zapewnił, że widzowie mocno się zdziwią oglądając finał.

Oczywiście żaden z bohaterów show nie może zdradzić szczegółów na ten temat, ale za to teorii wśród fanów nie brakuje. Jedni obstawiają, że być może chodzi o to, że na ścieżce lojalności staną Roch i Justyna i dziewczyna zdecyduje się na rzut kulą! Zaskoczeniem dla widzów byłaby także wygrana Pawła i Oliwii, którzy w programie są parą z najkrótszym stażem.

Co ostatecznie zobaczymy w wielkim finale "Hotelu Paradise 7"? Tego dowiemy się już w czwartek po godzinie 20:00! Kto już się nie może doczekać? I jakie Wy zaskoczenie w wielkim finale obstawiacie?