Artur Żmijewski to znany i lubiany aktor, który o swoim życiu prywatnym nie mówi zbyt wiele. Stroni również o wszelkiego rodzaju ścianek i nie jest najbardziej aktywnym działaczem na Instagramie. Jednak teraz zaskoczył wszystkich i zapozował ze swoimi dziećmi- Ewą, Karolem i Wiktorem! Tylko spójrzcie na te piękne, a zarazem wzruszające kadry.

Artur Żmijewski pokazał się ze swoimi dorosłymi dziećmi

Artur Żmijewski to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Widzowie mogą kojarzyć go z topowych filmów oraz seriali, między innymi z : "Ojca Mateusza", "Nigdy w życiu", "Na dobre i na złe". Kariera zawodowa jest większości doskonale znana, jednak nie każdy wie, że Artur Żmijewski tworzy szczęśliwy związek małżeński z Pauliną, z którą doczekał się trójki dzieci. Obecnie każde z nich jest już dorosłe: Ewa ma 31 lat, Karol- 24, a Wiktor skończył w tym roku 22 lata. Teraz Artur Żmijewski i jego dzieci zapozowali na zdjęciu, które trafiło na okładkę jednego z magazynów.

AKPA/Wojtalewicz Jarosław

Niektórzy z fanów doskonale wiedzą, że Artur Żmijewski ma doskonałe relacje ze swoimi pociechami. Wspiera ich i akceptuje wszystkie wybory, czego przykładem może być Ewa, która mieszka ze swoją partnerką! Aktor jakiś czas temu zapozował na ściance ze swoją córką i jej ukochaną, co może świadczyć o doskonałej więzi ojca z córką.

W wywiadzie dla "Vivy!" Artur Żmijewski i jego dzieci potwierdzili, że ich relacja od zawsze jest naprawdę świetna i nie wyobrażają sobie, aby cokolwiek mogło to zmienić:

Nie ma na świecie takiej siły, która popsułaby naszą więź. Ona z każdym rokiem robi się coraz silniejsza. - mówiła rodzina Żmijewskich.

Okazuje się, że mimo tego, że dzieci Artura i Pauliny Żmijewskich są już dorosłe doceniają czas, który poświęcał im tata. Mimo że swego czasu pracował bardzo dużo przy produkcjach seriali i filmów i jak sam twierdzi- przegapił wiele ważnych momentów w życiu dzieci to Ewa, Karol i Wiktor są zgodni co do tego, że Artur Żmijewski jest dla nich najlepszym tatą:

Nigdy nas nie zawiodłeś. U mamy to wsparcie jest bardziej rozłożone w czasie. (...)Nasze dzieciństwo nie było trudne, mimo że nasz tata był bardzo popularny. Tata nigdy nie przenosił pracy do życia prywatnego. Gdy był w domu, to był całym sobą. Nigdy nie usłyszałem, że jest zmęczony czy nie ma czasu. Nasze dzieciństwo było najcudowniejsze z możliwych. Nasz tata był tatą i nigdy nie myśleliśmy o nim jako znanym aktorze, którego uwielbia cała Polska. - mówiły dzieci Żmijewskiego w rozmowie z Vivą.

Życzymy rodzinie Żmijewskich, aby ich relacja nigdy się nie zmieniała i aby wciąż byli ze sobą tak blisko.

