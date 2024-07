Doda po wydaniu singla "High Life" nie spoczywa na laurach. Wokalistka w ostatnich tygodniach promowała utwór w telewizji, prasie i radiu - opłaciło się, bo osiągnął już ponad milion odtworzeń na YouTube. Jednak nie wszystkie jej pomysły będą miały szansę dojść do skutku. Przypomnijmy: Skandal! TVP blokuje występ Dody na rozdaniu nagród

Gwiazda ma teraz poważniejsze zobowiązania na głowie. Już 28 listopada w Hali Stulecia we Wrocławiu Doda zagra koncert, który zostanie zarejestrowany na DVD. Wokalistka znana jest z tego, że dużo inwestuje w swoje show i stara się zaprezentować fanom spektakl na miarę zagranicznych wykonawców. Nie inaczej będzie tym razem.

Koncerty, które publiczność miała okazję zobaczyć do tej pory podczas trasy "Fly High" to będzie taka baza. Natomiast sam koncert DVD będzie obfitował w dużo więcej atrakcji: teatr ognia, akrobatki na szarfach w kilku numerach, mnóstwo nowej scenografii i zupełnie inne multimedia. Postaraliśmy się i mam nadzieję, że fani i widzowie będą zadowoleni, bo od kilku dni nic innego nie robię, tylko dopracowuję każdy detal. Dużo więcej tancerzy, kostiumów, będzie też orkiestra dęta, bo stwierdziłam, że te dancehallowe przeróbki będą brzmieć lepiej, ciekawiej - opowiadała podekscytowana w rozmowie z AfterParty.pl Doda.

Rabczewska zdaje sobie sprawę z faktu, iż DVD koncertowe jest dla artysty swego rodzaju testamentem jego twórczości. Ostateczny efekt już na zawsze będzie świadectwem jej koncertowej działalności. Doda jest dobrej myśli i zapowiada efektowne show.

Wyciśniemy tę Halę Stulecia jak cytrynę, łącznie z kopułą, na której będą wyświetlane piękne wizualizacje i mapping, dlatego zapraszam - naprawdę warto przyjechać. Jeśli wszystko wyjdzie tak, jak to sobie zaplanowałam to będę szczęśliwa, gdy ludzie potem kupią to DVD i powiedzą "aha, a więc tak wygląda koncert Dody" - dodała z uśmiechem.

Wybieracie się na koncert Dody we Wrocławiu? Bilety na to wydarzenie można kupić w sieci sklepów Empik, Saturn oraz Media-Markt. My tam będziemy, a relację z pewnością zamieścimy na naszej stronie.

