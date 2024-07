Doda postanowiła skomentować zaręczyny Agnieszki Szulim z Piotrem Wożniakiem-Starakiem. Jesteście ciekawi, co powiedziała? Wiadomo, że obie panie - delikatnie mówiąc – nie przepadają za sobą. I spotykają się tylko na sali sądowej. Ale o zaręczynach Agnieszki Szulim i Piotra Staraka, do których doszło podczas balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam" słyszeli chyba wszyscy. Dziennikarze zapytali więc o komentarz Dorotę Rabczewską, która też sama niedawno się zaręczyła. Doda w rozmowie z Super Expressem stwierdziła, że milioner z pewnością zrobił to o czym marzyła Agnieszka Szulim.

Reklama

- Potencjalny narzeczony wie, co zadowoli jego przyszłą narzeczoną. Więc co robi? Prawdopodobnie to, na co nastawiałaby się ona. Każdy ma takie zaręczyny, jakie by chciał mieć- stwierdziła Doda.

Doda zapytana o to jak wyglądały jej zaręczyny- odpowiedziała krótko.

- Nie publiczne na pewno- śmiała się gwiazda.

Obyło się więc bez gratulacji dla narzeczonych, ale i nie padły żadne mocne słowa. Jedno jest pewne- przed nami dwa najgorętsze wydarzenia- ślub Dody z Emilem Haidarem i ślub Agnieszki Szulim z Piotrem Wożniakiem-Starakiem!

Zobacz również: Agnieszka Szulim już po rozwodzie! Może spokojnie wyjść za Piotra Staraka

Zobacz także