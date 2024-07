Doda od lat przyjaźni się z Mariuszem Ząbkowskim czyli Dżagą, popularną draq queen. Przyjaciel artystki zaczynał od naśladowania jej samej, dziś zajmuje się solową karierą. W rozmowie z Party.pl gwiazda opowiedziała nam o tym jak wygląda ich relacja. Zdradziła również mały sekret - okazuje się, że przyjaciele nie rozliczyli się za ostatnie wakacje!

Doda uwielbia Dżagę. To jeden z nielicznych facetów, który potrafi ją uspokoić. Jest dla niej... balsamem.

To jest mój przyjaciel od lat, sąsiad z Ciechanowa, znamy się od bardzo bardzo dawna. Zaczynał karierę od bycia moim sobowtórem, ale teraz robi inne rzeczy. Kłócimy się, to jest to logiczne, ja mam duży temperament, a Dżaga jest balsamem, umie mnie stonować.