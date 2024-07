W życiu Dody pracowity okres. Dopiero co nagrała teledysk do "Kac Wawa", który przez długi czas był na listach najchętniej oglądanych, niedawno pojawiły się spekulacje na temat reaktywacji legendarnego zespołu Virgin (zobacz: Doda reaktywuje Virgin!), a teraz... razem z Dżagą Doda nagrywa kolejny teledysk. Tym razem do piosenki "Twa Energia", którą skomponował dla nich Tomek Lubert.

Teledysk będzie kręcony przez trzy dni w różnych lokalizacjach. Pierwszy dzień zdjęciowy odbył się wczoraj w cieszącym się sporą sympatią, gejowskim klubie Glam. Doda pojawiła się na miejscu ok. godziny 19.30. Przed klubem czekał na nią tłum fanów, którzy zresztą też wystąpią w klipie. Doda po raz kolejny chciała żeby w teledysku pojawili się entuzjaści jej talentu, dlatego też na swoim Facebooku zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału. Na zaproszenie w ciągu kilku godzin odpowiedziało ok. 70 osób!

Piosenka swoją premierę będzie miała 2 czerwca podczas Parady Równości w Warszawie. Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, Doda przyjedzie na własnej platformie i razem z Dżagą będzie wspierać tego dnia osoby homoseksualne. Zobacz: Doda znów wesprze gejów i lesbijki

Dzisiaj Doda i Dżaga teledysk będą nagrywać na ulicach Warszawy w godzinach nocnych. Zdjęcia oczywiście zobaczycie tylko u nas, a tymczasem zobaczcie co działo się wczoraj: