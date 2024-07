Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów Dody i zespołu Virgin, w którym gwiazda zaczynała swoją karierę. Okazuje się, że piosenkarka chce reaktywować nieistniejącą już grupę i na nowo podbić polską scenę muzyczną! Według informacji magazynu "Party" Dorota Rabczewska ma nadzieję, że założyciel Virgin, Tomasz Lubert poprze jej pomysł.

- Ostatnio nie układa się jej najlepiej, dlatego liczy na to, że ten pomysł odwróci złą passę .

Decyzja o wielkim powrocie Dody i zespołu Virgin ma zapaść w najbliższych miesiącach. Niestety, w intencje piosenkarki nie do końca wierzy sam Lubert, ale nie wyklucza on ponownej współpracy.

- Tylko on może decydować o reaktywacji Virgin. Jego obecny zespół Volver odnosi wiele sukcesów, dlatego Tomek jeszcze się waha. Poza tym nie jest pewny, czy Doda robi to z miłości do muzyki, czy dlatego, że nie ma innego wyjścia.