Media przekazały bardzo smutną wiadomość. Okazuje się, że w minioną sobotę (21 października) zmarł Radosław Herman. Stacja Polsat Play za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła śmierć prowadzącego program "Poszukiwacze historii". W sieci pojawiło się poruszające pożegnanie Radosława Hermana, a członek Rady Miejskiej w Krzepicach poinformował, że gwiazdor Polsatu zmarł na planie filmowym.

W minioną sobotę wszystkie media poinformowały o śmierci Wojciecha Kordy. Legendarny muzyk po kilku latach walki z chorobą zmarł w wieku 79 lat. Niestety, okazuje się, że w minioną sobotę odszedł również prowadzący program "Poszukiwacze historii". Radosław Herman miał 51 lat i według informacji przekazywanych przez media zmarł nagle.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman prowadzący program Poszukiwacze historii. Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało Twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj, Przyjacielu.

informuje Polsat Play