Nie milkną echa bójki Dody i Agnieszki Szulim, do której doszło niemal dwa tygodnie temu w Chorzowie. Wokół sprawy znów zrobiło się głośno, bowiem dopiero wczoraj telewizja Polsat transmitowała galę "Niegrzeczni 2014", po której doszło do incydentu. Pokazywaliśmy wam już wideo z występu Dody, która była gościem muzycznym wydarzenia. Przypomnijmy: Całe show Dody z gali Niegrzeczni. To po nim doszło do bójki w toalecie

W kontekście awantury, do której doszło podczas oficjalnego afterparty, również sam przebieg gali wydaje się interesujący. Uwagę zwraca szczególnie moment wręczenia nagrody dla Szulim za program "Na Językach". Jej wystąpieniu na scenie bacznie przyglądała się Doda, a dziennikarka wyraźnie nawiązywała do jej osoby w trakcie podziękować, mówiąc m.in. o tym, że wie, jak niektórzy "znajomi" potrafią się bawić i ma nadzieję, że to nie jest jej ostatnia nagroda. Dodała też, mówiąc o imprezie po gali, że to co się tam wydarzy, powinno zostać w Chorzowie. Na te słowa wyraźnie ucieszyła się Rabczewska, która przybiła piątkę koleżance.

Uwielbiam klapsy, do tego stopnia, że nie ruszam się bez bicza. Rok ciężkiej pracy - stres, pot, łzy, awantury, szantaże, groźby. Krew też się polała - prawie. Opłacało się, bo jest nagrody i to chyba najlepsza. Pierwsza nagroda, jaką odbieram w życiu, obawiam się też, że może być ostatnią, więc chciałabym nacieszyć się tą chwilą, zwłaszcza, że jesteśmy na antenie konkurencyjnej stacji. Okej, jeszcze takie kwestie organizacyjne, bo widziałam tutaj sporo znajomych i wiem jak potrafią się bawić, a zaraz spotkamy się na afterparty to ustalmy coś od razu - to co w Chorzowie, zostaje w Chorzowie. Tak naprawdę już chciałam iść sprawdzić, jak mi idzie rolowanie tego blanta na bekstejdżu - powiedziała Szulim odbierając nagrodę podczas gali "Niegrzeczni 2014".

Mamy dla was wideo z przemówieniem Szulim i reakcją Dody. Obie przeczuwały, że podczas imprezy może dojść do starcia?

