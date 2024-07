3 z 14

Z zespołem Virgin związała się w 2000 roku. W 2002 roku ukazał się debiutancki album grupy pt. "Virgin". Piosenki "To Ty" czy "Mam tylko Ciebie" to klasyki w twórczości zespołu. Kolejnym przystankiem była płyta "Bimbo" (pokryła się złotem) promowana m.in. singlem "Dżaga", do którego powstał teledysk z Dodą i Radosławem Majdanem w rolach głównych.

Największe sukces sprzedażowy odniósł trzeci krążek Virgin - "Ficca". Album promował singiel "Znak Pokoju", którym Doda wyśpiewała Bursztynowego Słowika podczas Festiwalu w Sopocie w 2005 roku. Płyta pokryła się podwójną platyną i doczekała się złotej reedycji wzbogaconej piosenką "Szansa", przeboju lata 2006 roku.

Pod koniec grudnia 2007 roku Doda zerwała kontrakt z menedżerem zespołu Virgin, Maciejem Durczakiem, a 1 stycznia 2007 roku na oficjalnej stronie zespołu Virgin lider zespołu, Tomek Lubert, opublikował oświadczenie o zakończeniu działalności grupy. Powodem jej rozwiązania miały być według Luberta różnice interesów i problemy w życiu prywatnym.