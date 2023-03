Agnieszka Dygant kończy 50 lat! Tak zmieniała się aktorka od lat podejrzewana o operacje plastyczne

Agnieszka Dygant na początku lutego wywołała sporo dyskusji po tym jak pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN". Aktorka promowała wówczas najnowszą część filmu "Listy do M. 4" . Jednak najwięcej komentarzy wzbudził wówczas nie sam film, a jej usta . Aktorka tłumaczyła już, że "efekt powiększenia" to konsekwencja noszenia aparatu ortodontycznego. Fani jednak chyba nie do końca w to uwierzyli, bo pytania o usta pojawiały się ciągle. W końcu Agnieszka Dygant postanowiła odpowiedzieć na wszystkie pytania obserwujących jej profil instagramowy, również te o medycynę estetyczną i usta. Co odpowiedziała? Zobacz także: Tego mogliście nie wiedzieć o Agnieszce Dygant! Jako nastolatka była... punkiem, a jej partner to znany reżyser! Agnieszka Dygant zapytana wprost: czy zrobiła sobie usta? Aktorka postanowiła porozmawiać z fanami podczas relacji live na Instagramie. Obserwujący jej profil pytali ją o różne sprawy, w tym np. role w filmach. Pojawiło się też pytanie o usta. Jak aktorka sama przeczytała z ekranu, ktoś zapytał ją wprost, czy zrobiła sobie usta. Widzę, że bardzo mocno się w to wkleiliście - zauważyła. W ramach odpowiedzi wróciła do leczenia ortodontycznego, które zaczęło się w kwietniu zeszłego roku. Jak tłumaczyła miała " uśmiech bardzo dziąsłowy " - jej dziąsła były bardzo widoczne. A ponieważ łuk zębów nie był równy, miało to wpływ na jej zgryz. Teraz, wraz z ortodontką, pracują by ten łuk poszerzyć. Stąd musi nosić aparat ortodontyczny. Te usta są automatycznie wypchnięte i wyglądają jak wyglądają - stwierdziła. A zaraz potem dodała: - Czy ja robie sobie rzeczy związane z medycyną estetyczną? Nigdy nie używałam żadnych wypełniaczy, żadnych botoksów - zapewniła...