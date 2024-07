Doda ma powody do dumy. Królowa estrady podzieliła się swoim szczęściem za sprawą Instagrama, gdzie opublikowała wpis przepełniony emocjami. W życiu wokalistki wszystko zaczyna układać się po jej myśli! Koniecznie sprawdźcie, o co chodzi!

Doda ma duże powody do radości

Nie da się ukryć, że w minionych miesiącach życie Dody rozgrzewa jej fanów do czerwoności. Wszystko przez natłok spraw, jakie dzieją się w jej życiu - zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Ostatecznie, szczególnie ze względu na to pierwsze, Doda zabrała głos w sprawie plotek, przyznając, że to trudny etap w jej życiu. W życiu zawodowym wokalistki z kolei sukces goni sukces. Właśnie przyszła pora na kolejny z nich!

Instagram @dodaqueen

Doda promowała "Doda. Dream Show" podczas jesiennej ramówki Polsatu. Przy okazji niemalże w tym samym czasie wystartowała sprzedaż biletów na pierwsze koncerty z wielkiej trasy, nad którą prace rejestrują właśnie kamery. Pierwsze dwa wyprzedały się niemalże od razu, czym dumna wokalistka postanowiła pochwalić się w sieci. W końcu co może być piękniejszego niż zainteresowanie odbiorców tym, czemu poświęca wszystkie swoje siły?

Kochani jest sold out, zrobiliśmy to dosłownie w trzy godziny - informowała z wielką radością na swoim InstaStory.

Następnie na profilu Dody pojawił się post, w którym dziękuje za tak błyskawiczne wykupienie biletów na jej trasę koncertową:

- DZIĘKUJE ????sold out na pierwsze dwa koncerty w pierwsze 2 godziny???? do zobaczenia pod sceną 7,8 października ! Kolejne daty zostaną podane w pierwszym odcinku Doda.Dream Show kiedy znowu ruszy sprzedaż biletów dla tych ,którzy nie zdążyli tym razem ????????‍♂️

Pod postem posypały się komentarze:

- Nie mogę się doczekać❤️ do zobaczenia pod scena ????

- To, ze tak szybko rozeszły się te bułeczki świadczy tylko o tym, jak fani się za Tobą stęsknili przez ta przerwę! Ogromne gratulacje! - Gratuluję i widzimy się na obu koncertach ????

Doda doczekała się także gratulacji od swojej ekipy! My również gratulujemy!

