Wiktoria Kozar jakiś czas temu zaskoczyła swoich fanów udziałem w specjalnej edycji show z udziałem gwiazd. Szybko jednak okazało się, że "Hotel Paradise. All Stars" z udziałem Wiktorii to nie wszystko. Teraz uczestniczka ponownie zaskoczyła swoich fanów, którzy są zachwyceni nowymi wieściami. O co chodzi?

Reklama

"Hotelu Paradise": Wiktoria ma powody do radości

Wiktoria Kozar pojawiła się w piątej odsłonie miłosnego show "Hotel Paradise". Na antenie nie znalazła wymarzonej miłości, jednak zyskała naprawdę sporo - grupę wiernych przyjaciół i popularność. Ponadto w przyjacielskich relacjach wspólnie z Sevagiem zwyciężyła całe show, ostatecznie dzieląc się pieniężną sumą. Produkcja na tyle zapamiętała uroczą Wiktorię, że zaprosiła ją także do edycji specjalnej show z udziałem gwiazd z poprzednich edycji. W nowej odsłonie naprawdę sporo się dzieje, do tego stopnia, że aż Nana z "Hotelu Paradise. All Stars" przyznała, że momentami jest jej wstyd, za wydarzenia z show. Wiktoria jednak mocno utożsamia się z programem, co właśnie udowodniła.

Instagram @wiktoria_kozar

Zobacz także: Wiktoria z "Hotelu Paradise" gorzko o "Love Island". "Dużo tam jest ustawek"

Ku zaskoczeniu widzów "Hotelu Paradise All Stars" uczestniczka właśnie podzieliła się szczęśliwą nowiną! Okazuje się, że to właśnie m.in. ona odpowiedzialna jest za utwór do czołówki show. Tego nikt się nie spodziewał, ponieważ Wiktoria nigdy wcześniej nie była związana z muzyką. Poza tym na numerze słyszymy także Miłosza, związanego z muzyką i Blondino Latino, co również nie jest zaskoczeniem:

- Już jest! Sprawdzajcie nasz utwór „Razem” do czołówki HP All Stars. Utwór dostępny na wszystkich platformach streamingowych ???? Był to mój pierwszy raz w studio, więc mam nadzieję, że wam się spodoba - nie kryła swojej ekscytacji Wiktoria.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Internauci upominają Julię. Tego nie mogą znieść w odcinkach

Zobacz także

Reklama

Pod postem uczestniczki "Hotelu Paradise All Stars" posypały się liczne komentarze. Zdania jednak są mocno podzielone:

- Wika błyszczysz w tym klipie, perełko Ty ????????????

- Właśnie odsłuchałam, wyszło super, ale jaki ty masz fajny głosik ????????

- W życiu bym nie wpadła na to, że to Ty śpiewasz tę czołówkę ????????????‍♀️

- Co jak co, ale wykony coraz gorsze w tych edycjach ????

Instagram @wiktoria_kozar

Instagram @wiktoria_kozar