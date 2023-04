Karolina Pisarek dzieli się szczęśliwą nowiną! Fanka: "Wzruszyłam się"

Podczas gdy inne gwiazdy narzekają na to, że polski show-biznes jest bezwzględny, relacja Karoliny Pisarek i Blanki Lipińskiej jest dowodem na to, że istnieje bezinteresowna pomoc, pomiędzy celebrytami. Wzruszona Karolina Pisarek ze łzami w oczach postanowiła publicznie podziękować koleżance, za okazaną pomoc, w czasie jej choroby. O co dokładnie chodzi? Karolina Pisarek dziękuje Blance Lipińskiej Karolina Pisarek nie ukrywała, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest spełnieniem jej marzeń. Nieoczekiwanie jednak jej ambitne plany pokrzyżowała choroba. Już po pierwszych odcinkach zaczęły się problemy. Wówczas, pod koniec października Karolina Pisarek trafiła do szpitala , a w sieci pojawiła się informacja, że lekarze podejrzewają guza. Szybko wyszło, że modelka ma przepuklinę międzykręgową, a torbiel naciska na powiększoną przesadkę mózgową. To właśnie wtedy okazało się, że Karolina Pisarek kwalifikuje się do operacji. W tym trudnym okresie jednak nie była sama. Cały czas czuwał przy niej ukochany mąż, Roger Salla. Modelka otrzymała także duże wsparcie od swoich fanów. To jednak nie wszystko - teraz przyznała, że pomocną rękę wyciągnęła do niej również inna celebrytka, Blanka Lipińska. Zobacz także: Karolina Pisarek odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Modelka komentuje swój udział: "Bardzo dużo rzeczy się działo" Karolina Pisarek wyznała, że to właśnie autorka "365 dni" poleciła jej lekarzy, którzy byli w stanie jej pomóc w czasie choroby. Karolina Pisarek udostępniła na swoim Instagramie wiadomości, które wymieniła z Blanką Lipińską: Kochanie, jak Ty się czujesz? Gdybym mogła jakoś pomóc, współpracuje z różnymi lekarzami, więc być może, że mogę pomóc. Wysyłam dużo miłości i zdrowia życzę -...