W sieci aż huczy od plotek na temat rozstania Dody i Dariusza Pachuta. Internauci nie dają za wygraną, a w mediach pojawia się coraz więcej treści na ten temat. Wokalistka do tej pory milczała, jednak dziś jej wielki dzień, podczas którego będzie promowała swój nowy program "Doda Dream Show" i prosi o uszanowanie jej trudnego czasu w życiu prywatnym:

Reklama

Proszę by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie.

Doda wydała oświadczenie. Pisze o problemach

Lada chwila ruszy nowy program Dody pt. "Doda Dream Show", podczas którego pokaże przygotowania do "Aquaria Tour" czyli swojej ostatniej (jak zapowiada) trasy koncertowej. Doda doskonale zdaje sobie sprawę, że wraz z premierą jednego z jej najważniejszych projektów w 2023 roku, zbiegły się spekulacje na temat jej życia prywatnego. Internauci debatują o tym, co dzieje się pomiędzy Dodą a Dariuszem Pachutem. Doda po raz pierwszy przyznaje, że w jej życiu prywatnym nie dzieje się najlepiej. Wydała oświadczenie do mediów z prośbą o uszanowanie jej dzisiejszej obecności na ramówce Polsatu i powstrzymania się od pytań o prywatę:

????Drogie media, drodzy Fani. Dziś odbędzie się ramówka Polsatu, na której będę przedstawiać mój najnowszy program, który jest spełnieniem moich marzeń, za który serdecznie dziękuję, i na który wszyscy czekacie, dlatego proszę by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Muszę/musimy przejść przez niego sami ❤️ Dziękuję za zrozumienie.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Fani wspierają Dodę: "Bądź silna dziewczyno". Wszystko przez wymowny wpis

Reklama

Już dziś fani poznają pierwsze szczegóły trasy koncertowej "Aquaria Tour" oraz tego, czego mogą spodziewać się podczas "Doda Dream Show". Doda poświęciła temu całe ostatnie tygodnie swojego życia i nie chce by uwaga została odciągnięta od tego, co dla niej najważniejsze.

DREAM SHOW nadchodzi. AQUARIA TOUR się tworzy. Biorąc pod uwagę fakt, że to moja ostatnia trasa koncertowa, której się nie mogę doczekać, BO BĘDZIE NAJLEPSZA, skupmy się dziś tylko na niej! Do zobaczenia????

Instagram @dodaqueen

Maciek Jonek/REPORTER