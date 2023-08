Doda przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że uwielbia szokować. Przy okazji emisji programu "Doda. 12 kroków do miłości" uwielbiana piosenkarka odkrywa przed telewidzami nieznane dotąd fakty. Tym razem gwiazda zdobyła się na wyznaniem o pewnej relacji ze swojej romantycznej przeszłości. Okazuje się, że bohaterka show ma na swoim koncie krótki epizod z dużo młodszym mężczyzną. "Doda. 12 kroków do miłości": Doda o młodszym chłopaku Doda ma na swoim koncie dwa nieudane małżeństwa. Taki bilans dał jej do myślenia, a głodna miłości piosenkarka postanowiła poszukać potencjalnego partnera na wizji. W programie "Doda. 12 kroków do miłości" artystka nie tylko chodzi na liczne randki w towarzystwie przystojnych śmiałków, ale także przechodzi psychoterapię, pod czujnym okiem psychologa - Leszka Mellibrudy. Wokalistka w programie często wraca do swojej bujnej przeszłości, dzieląc się z fanami nieznanymi dotąd historiami. Ostatnio Doda opowiedziała o swoim związku z dziewczyną . Tym razem natomiast wokalistka zaskoczyła innym wyznaniem. Okazuje się, że ma na swoim koncie epizod z dużo młodszym mężczyzną: - Ja miałam kiedyś romans, nigdy nie doszło do konsumpcji tego związku, ale miałam jakiś tam przelotny romans z 12 lat młodszym facetem, ale nie czułam aż takiej przepaści - wyznała wokalistka. Zobacz także: Płyta Dody wyprzedała się przed premierą. Oto jak pracowała nad materiałem na nią Do takiego wyznania sprowokowała ją nieudana randka z 28-latkiem. Dużo młodszy Jacek, który postanowił zdobyć serce Dody , zaprosił ją na sportowe spotkanie, podczas którego wspólnie grali w koszykówkę. Niestety para nie złapała wspólnego języka, a Doda uznała, że może to być kwestią dzielącej ich różnicy wieku:...