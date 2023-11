Doda nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Wokalistka pokazała właśnie na Instagramie nagrania siebie spacerującej po parkowych alejkach i ogłosiła fantastyczne dla wszystkich jej wielbicieli wieści. Okazało się, że "Aquaria Tour" zawita do kolejnego miasta. Jakiego?

Doda o kolejnym koncercie "Aquaria Tour"

Od kilku miesięcy Doda bez wątpienia święci triumfy. Najpierw jej show "Doda. 12 kroków do miłości" cieszyło się ogromną popularnością, a wkrótce potem ogłoszono następny program z jej udziałem. W "Doda. Dream show" wokalistka pokazała przygotowania do jej wymarzonej trasy koncertowej i relacje ze swoimi współpracownikami. Finalnie jej pierwsze koncerty odbyły się w hali Polsatu w Warszawie i zebrały pozytywne recenzje. Cała trasa miała mieć miejsce w stolicy, lecz później piosenkarka ogłosiła, że zawita także do Łodzi. Teraz artystka podzieliła się kolejnymi radosnymi wiadomościami.

W poniedziałkowy wieczór 30 października artystka ogłosiła, że 10 tysięcy miejsc na koncert w Łodzi już się wyprzedało. Jednocześnie zapowiedziała, że w środę, 1 listopada, zostanie ogłoszone nowe miejsce i termin kolejnego koncertu.

Kochani jestem taka szczęśliwa. Wczoraj mieliśmy sold out Atlas Areny w Łodzi. Coś niesamowitego. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Czemu wstrzymywałam się z tą informacją aż cały dzień? Bo musiałam wiedzieć, że już za dwa dni podamy wam nowe miasto i nowy termin. Nie mogę się doczekać. Tak samo wielka hala - zdradziła Doda na Instastory.

Następnie wokalistka dodała: "Co nieco mogę wam podpowiedzieć" i na filmiku pokazała ujęcie, z którego wynika, że kolejny koncert trasy "Aquaria Tour" odbędzie się w krakowskiej TAURON Arenie.