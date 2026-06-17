Świat telewizji to ciągłe zmiany, które zaskakują zarówno telewidzów, jak i pracujących w tradycyjnym medium gwiazdy. Tym razem media obiegła informacja o odejściu z Telewizji Polsat prezentera, który od lat kojarzony był z programami stacji.

Łukasz "Juras" Jurkowski odchodzi z Polsatu po 22 latach

Łukasz "Juras" Jurkowski kończy wieloletnią współpracę z Polsatem i Polsat Sport. Prezenter i komentator podał informację 16 czerwca 2026 roku, publikując w mediach społecznościowych osobiste oświadczenie. Po 22 latach obecności w sportowej redakcji i rozrywkowych projektach stacji, m.in. w programie "Ninja Warrior Polska", ogłosił, że zamyka ten etap, dziękując ludziom, z którymi pracował.

To były fantastyczne 22 lata w Polsat Sport. Czas jednak iść dalej. Dziękuje wszystkim za ten wspaniały czas. Dorastałem jako dziennikarz i komentator razem z Polsatem Sport. Wiele się nauczyłem, mam nadzieje, że wiele też do stacji wniosłem. To była przyjemność być częścią tej rodziny. Mój czas dobiegł końca, ale Wy dalej będziecie mi bliscy. zaczął oświadczenie Juras.

Jurkowski nie zdradził kulis podjętej decyzji i jej konkretnych powodów, choć już teraz tajemniczo zapowiedział nowy, ekscytujący zawodowy rozdział w swojej karierze.

Co przyniesie przyszłość telewizyjna? Nie wiem! Mam teraz bardzo dobry czas, a wiele znaków wskazuje na to, że za rogiem jest coś ciekawego, nowego i rozwojowego, na to liczę napisał Jurkowski.

Jedynym pewnikiem na najbliższy czas jest zaangażowanie się Jurkowskiego w tworzenie federacji bokserskiej Fight Mode 2. Po wieściach ogłoszonych przez Sandrę Kubicką wiadomo, że i modelka zaangażowana została w nadchodzące wydarzenie.

To co wiem na pewno, to że koncentruje swoje siły na Fight Mode 2! dodał Juras.

Gwiazdy reagują rozstanie "Jurasa" z Polsatem

Łukasz Jurkowski przez lata pracy w telewizji stworzył nie tylko zawodowe znajomości, lecz także, jak podkreślił w oświadczeniu, przyjaźnie. W komentarzach natychmiastowo zaczęły pojawiać się serdeczne słowa od znanych w polskim show-biznesie osób.

Juras! Jesteś człowiekiem z ogromnym talentem i niespotykaną energią! Cokolwiek przyniesie przyszłość - wyczuwam sukces! Powodzenia wspaniały wariacie! napisały siostry Krawczyńskie.

Powodzenia w kolejnych projektach! pożyczyła Andrzej Wrona.

Cokolwiek przed Tobą to będzie petarda, to już wiem. Powodzenia stary i widzimy się na macie! skomentował Tomasz Wolny.

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