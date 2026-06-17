Wielka gwiazda Polsatu znika z anteny po latach. "Mój czas dobiegł końca"
Prezenter, konferansjer i komentator od lat związany z kanałem Telewizji Polsat oraz jednymi z najbardziej lubianych przez polską publiczność programów żegna się ze stacją po 22 latach owocnej współpracy. W oświadczeniu nie zabrakło nie tylko podziękowań, lecz także zdradzenia części planów gwiazdora. Posypały się komentarze.
Świat telewizji to ciągłe zmiany, które zaskakują zarówno telewidzów, jak i pracujących w tradycyjnym medium gwiazdy. Tym razem media obiegła informacja o odejściu z Telewizji Polsat prezentera, który od lat kojarzony był z programami stacji.
Łukasz "Juras" Jurkowski odchodzi z Polsatu po 22 latach
Łukasz "Juras" Jurkowski kończy wieloletnią współpracę z Polsatem i Polsat Sport. Prezenter i komentator podał informację 16 czerwca 2026 roku, publikując w mediach społecznościowych osobiste oświadczenie. Po 22 latach obecności w sportowej redakcji i rozrywkowych projektach stacji, m.in. w programie "Ninja Warrior Polska", ogłosił, że zamyka ten etap, dziękując ludziom, z którymi pracował.
To były fantastyczne 22 lata w Polsat Sport. Czas jednak iść dalej. Dziękuje wszystkim za ten wspaniały czas. Dorastałem jako dziennikarz i komentator razem z Polsatem Sport. Wiele się nauczyłem, mam nadzieje, że wiele też do stacji wniosłem. To była przyjemność być częścią tej rodziny. Mój czas dobiegł końca, ale Wy dalej będziecie mi bliscy.
Jurkowski nie zdradził kulis podjętej decyzji i jej konkretnych powodów, choć już teraz tajemniczo zapowiedział nowy, ekscytujący zawodowy rozdział w swojej karierze.
Co przyniesie przyszłość telewizyjna? Nie wiem! Mam teraz bardzo dobry czas, a wiele znaków wskazuje na to, że za rogiem jest coś ciekawego, nowego i rozwojowego, na to liczę
Jedynym pewnikiem na najbliższy czas jest zaangażowanie się Jurkowskiego w tworzenie federacji bokserskiej Fight Mode 2. Po wieściach ogłoszonych przez Sandrę Kubicką wiadomo, że i modelka zaangażowana została w nadchodzące wydarzenie.
To co wiem na pewno, to że koncentruje swoje siły na Fight Mode 2!
Gwiazdy reagują rozstanie "Jurasa" z Polsatem
Łukasz Jurkowski przez lata pracy w telewizji stworzył nie tylko zawodowe znajomości, lecz także, jak podkreślił w oświadczeniu, przyjaźnie. W komentarzach natychmiastowo zaczęły pojawiać się serdeczne słowa od znanych w polskim show-biznesie osób.
Juras! Jesteś człowiekiem z ogromnym talentem i niespotykaną energią! Cokolwiek przyniesie przyszłość - wyczuwam sukces! Powodzenia wspaniały wariacie!
Powodzenia w kolejnych projektach!
Cokolwiek przed Tobą to będzie petarda, to już wiem. Powodzenia stary i widzimy się na macie!
Zobacz także:
- Karolina Gilon została zwolniona z Polsatu, a teraz "Juras" zabrał głos. Wiedział o wszystkim wcześniej?
- Od lat jest gwiazdą seriali Polsatu. Mało kto wie, że ma męża aktora. Znacie go z "1670" i "Anieli"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.