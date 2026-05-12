Choć finał "Farmy" dawno za nami, emocje wciąż nie opadły. Aksel, czyli zwycięzca najnowszej edycji, chętnie odwiedza śniadaniówki i udziela wywiadów. W rozmowie z naszym reporterem odniósł się do komentarzy fanów, którzy sugerowali, że ten powinien podzielić się nagrodą pieniężną z innymi uczestnikami. Co on sam uważa o tym pomyśle?

Aksel Rumenov był w minionym już sezonie "Farmy" od samego początku i z każdym odcinkiem coraz bardziej zrzeszał wokół siebie widzów. W zadaniach również radził sobie doskonale, co pozwoliło mu dotrzeć aż do finału. Dla niektórych jego wygrana było już tylko formalnością. Co więcej, w finale otrzymał "Złoty Kłos Publiczności", przyznany w wyniku głosowania publiczności na ulubionego farmera.

Na tym jego triumf się nie skończył, bo zgarnął również główną nagrodę. W jej skład wchodziły Złote Widły oraz 160 tysięcy złotych. Niemal od razu w mediach pojawiły się głosy, że Aksel powinien podzielić się pieniędzmi z innymi uczestnikami, którzy, podobnie jak on, ciężko pracowali na farmie. W rozmowie z naszym reporterem Rumenov odniósł się do tych słów, jasno zajmując swoje stanowisko:

No proszę was, co to w ogóle jest za pomysł. Wygrywa jedna osoba i tyle, no zawsze tak było

Okazuje się jednak, że nie przekreśla całkowicie tego pomysłu.

