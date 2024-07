Krzysztof Gojdź jakiś czas temu ogolił głowę na łyso na znak solidarności z kobietami walczącymi z rakiem jajnika. W ten sposób lekarz gwiazd chce zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne są badania i jak wiele kobiet umiera właśnie ze względu na zbyt późne wykrycie choroby:

Nazywany cichym zabójcą rak jajnika nie daje żadnych wyraźnych objawów... Według badań, kwiat kobiecości, aż 62 proc. kobiet bardzo rzadko, lub w ogóle, nie rozmawia o chorobach kobiecych w rodzinie. Drogie Kobiety! Musimy to zmienić! Cytologia nie wystarczy! Apeluję do Was: idźcie do ginekologa i przebadajcie jajniki. Wcześnie wykryte zmiany można wyleczyć. Nie zapełniajcie cmentarzy. Macie dla kogo żyć... Dziś solidaryzuję się z tymi kobietami, które walczą o przeżycie - łysymi po chemii. One wiedzą że nie uroda zewnętrzna jest najważniejsza... - pisał jakiś czas temu.