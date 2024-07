Ewelina Lisowska jest ostatnio bardzo popularna dzięki udziałowu w show „Taniec z gwiazdami”. A co z muzyką i reperuarem młodej wokalistki? Zapytaliśmy gwiazdy i ekspertów muzycznych o opinię na temat młodej wokalistki i jej piosenek. Marek Sierocki i DJ Adamus nie byli zachwyceni. Maryla Rodowicz za to okazała się bardziej powściągliwa.

Kojarzę Lisowską, ma fajny, mocny głos, świetny wygląd i jeden przebój. Ale to dopiero początek jej kariery, zobaczymy, co zrobi z nią dalej – mówi nam królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz.

Jak dla mnie jest to wokalistka dobra, która świetnie odnajduje się w naszym show-biznesie. Jej marka jest rozpoznawalna, ale wydaje mi się, że to, co najciekawsze jeszcze przed nią. Do tej pory jej twórczość mnie osobiście nie rzuciła na kolana, ale czuję w niej bardzo duży potencjał. Po prostu jak każdy dobry artysta musi znaleźć siebie- zdradza DJ Adamus.