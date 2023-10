Caroline Derpienski od momentu pojawienia się w show-biznesie wzbudza skrajne emocje, szczególnie po aferze z Natalią Janoszek, którą ujawnił Krzysztof Stanowski. Jak Doda ocenia obecność Caroline Derpienski, która ostatnio została zaproszona nawet do programu Kuby Wojewódzkiego? Obejrzyjcie rozmowę z artystką!

Doda w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedziała na pytanie o fenomen takich gwiazd, jak Caroline Derpienski czy Natalia Janoszek. Piosenkarka mówi wprost, co jej zdaniem stoi za spektakularnym sukcesem Caroline Derpienski:

To nie kilkadziesiąt tysięcy osób decyduje o tym, że ona jest gwiazdą, tylko wy dziennikarze i ludzie, którzy chcą oglądać. A i to, i to jest na tak - powiedziała wprost Doda.