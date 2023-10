Doda nie ukrywa, że ostatnio nie było łatwo, kiedy co chwilę czytała artykuły na temat swojego życia prywatnego. Jak sama wspomina, ostatnia tak trudna sytuacja spotkała ją 10 lub 15 lat temu:

Co się wydarzyło? I jak Doda ocenia obecnie show-biznes?

Doda w wywiadzie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedziała na pytanie, czy show-biznes obecnie jest dla artystki łaskawy. Gwiazda nie ukrywa, że w ostatnich latach nie miała zbyt wielu dobrych doświadczeń. Jak jest teraz?

Co więcej, Doda nawiązała też do swojego życia prywatnego i nie ukrywa, że ostatni czas nie był dla niej łatwy. Jak wiadomo głośny medialny związek z Dariuszem Pachutem i nagły brak wspólnych zdjęć pary wywołały masę spekulacji na temat ich rozstania. Tak teraz Doda wspomina ten czas:

Trochę mnie przeciągnęło po podłodze - miesiąc pisania, co 15 minut na temat mojego życia prywatnego. To było bardzo hardcorowo. Ostatnio, nie pamiętam, może 10 lat temu coś takiego przeżyłam. (...) To było ciężkie przeżycie, też za to bardzo dziękuje, bo dało mi dużo do zrozumienia. Wyciągnęłąm szybką lekcję, jak muszę trzymać -całkowicie - życie prywatne z dala. Tak będzie dla wszystkich lepiej. - dodała artystka