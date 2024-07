Żadna polska reklama nie wzbudziła aż tylu kontrowersji co kampania Media Expert z Eweliną Lisowską. Częstotliwość emisji spotów doprowadziła niektórych fanów piosenkarki do wściekłości, a sama artystka musiała stawić czoła bardzo nieprzychylnym komentarzom od osób związanych z show-biznesem, m.in. Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy: Wojewódzki kiedyś wspierał Lisowską. Teraz bezpardonowo ją wyśmiał

Do tej pory Lisowska rzadko odpowiadała na zarzuty, aż w końcu postanowiła zamknąć sprawę i odpowiedzieć na wszelkie "hejty". W rozmowie z "Twoim Imperium" odpowiedziała na atak Kuby, wytykając mu również występ w reklamie. Uważa, że nie powinien jej atakować, choć kompletnie się tym nie przejęła:

Nie przejęłam się tym ani trochę. Niech mówi, co chce. Przede wszystkim on sam też jest twarzą z reklam, więc niech to sobie przeanalizuje - przekonuje