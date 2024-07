Dj Adamus i Paula? Dj Adamus i Ola Ciupa? Były juror show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" łączony był z wieloma kobietami. U jego boku pojawiała się nawet Agnieszka Włodarczyk, ale prawdziwy związek stworzył z zupełnie inną wokalistką...

Basia (Candy Girl) pojawiła się w moim życiu w momencie kiedy ja przyjechałem do Warszawy, ona też przyjechała do Warszawy i rzeczywiście, tak naprawdę, zaczęliśmy tworzyć ten duet. Aczkolwiek było kilka kobiet przed nią i kilka kobiet po niej, ale nie tak barwne to były postaci.