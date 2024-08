Jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów Edward Linde-Lubaszenko zasłynął nie tylko z wyczynów na scenie, ale również poza nią. Gwiazdor uwielbiał wikłać się w romanse, czego sam nigdy nie ukrywał. Umawiał się ze znanymi kobietami. Najgłośniej mówiło się jednak o jego tajemniczej relacji z występującą w „M jak miłość” Joanną Majstrak. Para została nawet przyłapana w parku. Co ich łączyło?

Edward Linde-Lubaszenko nie ukrywał swoich podbojów. Co łączyło go z Joanną Majstrak?

Wielokrotnie Edward Linde-Lubaszenko wywoływał skandale. Sam lubił przechwalać się miłosnymi podbojami. Kilka z nich skończyło się ślubem. Aktor cztery razy był żonaty. Romansował m.in. z Anną Polony i Beatą Paluch, która była jego studentką w szkole teatralnej. Para doczekała się córki.

Edward Linde-Lubaszenko Piotr Molecki/East News

Nigdy nie ukrywałem, że jestem amatorem kobiet. Lubię hulać, jestem prawdziwym hulaką. Nie ominę żadnej okazji, żeby się zabawić – mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Miałem cztery żony i tysiące kochanek – wspominał na łamach „Faktu”.

O wielu jego romansach media nadal nie widzą. Szczególne emocje wywołała relacja aktora z Joanną Majstrak. To wciąż jedna z bardziej tajemniczych historii z życia gwiazdora. Edward Linde-Lubaszenko j młodsza o 48 lat kobieta zostali przyłapani w parku oraz kawiarni. Para szybko pojawiła się na okładkach tabloidów.

Edward Linde-Lubaszenko WACLAW KLAG/REPORTER

Mamy nowy romans w polskim show-biznesie? I to jaki! 25-letnia, znana z „M jak miłość” Joanna Majstrak spotyka się z 73-letnim Edwardem Linde-Lubaszenką – informował magazyn „Życie na gorąco” w 2012 roku.

Głos zabrała wówczas Majstrak, która odcięła się od spekulacji. Podkreśliła, że nie ma romansu z aktorem. Dodała, że oboje lubią się i darzą szacunkiem, dlatego spotykają się co jakiś czas, nie łączy ich jednak żadne głębsze uczucie. Wydawała się zaskoczona medialnym zamieszaniem.

Joanna Majstrak Pawel Wodzynski/East News

To nie jest romans. Znamy się, lubimy i czasami spotykamy. Jestem zaskoczona, że te zdjęcia tak zinterpretowano. To był pocałunek w policzek na pożegnanie – wyjaśniała w rozmowie z serwisem Plotek.

Co na to Edward Linde-Lubaszenko? Postanowił z dystansem odnieść się do całej sytuacji i zażartował, że podobnie jak Andrzej Łapicki powinien znaleźć sobie żonę młodszą o 60 lat. Stwierdził jednak, że Joanna Masjtrak byłaby dla niego za stara…

Joanna Majstrak Artur Zawadzki/REPORTER

Nie spełniała moich kryteriów wiekowych. Wychodzi na to, że moja przyszła żona jest teraz w młodszych klasach podstawówki – podsumował w „Super Expressie”.

Do dzisiaj nie wiadomo, co tak naprawdę łączyło parę aktorów. Edward Linde-Lubaszenko miał cztery żony. Z małżeństwa z Asją Łamitiuginą urodził się syn Olaf Lubaszenki. Z Beatą Paluch doczekał się córki Beaty.

