Marta Grycan na ostatnich wydarzeniach prezentuje się szczuplej niż w momencie, kiedy wkroczyła na salony w ubiegłym roku. Jak udało dowiedzieć się magazynowi "Party", bizneswoman zrzuciła aż 10 kilogramów i to w zaledwie trzy miesiące. Jaki jest sekret jej nowej figury?

Okazuje się, że Grycan schudła... przez przypadek. W lipcu Marcie zaczęło przeszkadzać, że z powodu nagrań programu "Bake Off" nie ma czasu na regularne jedzenie, i postanowiła to zmienić. Zaczęła jeść trzy posiłki dziennie, zazwyczaj przyprawiane tymiankiem, który poprawia trawienie.

Dodatkowo, żeby oczyścić organizm z toksyn, Marta wypijała codziennie 2 litry wody z dodatkiem pieprzu cayenne, soku z cytryny i syropu klonowego. Efekt zaskoczył samą Grycan, kiedy okazało się, że oprócz lepszego samopoczucia, także... chudnie.

Szczuplejsza sylwetka nie przeszkadza jednak Marcie w tym, aby zjeść kawałek tortu bezowego z własnej cukierni, z filiżanką mocnego espresso.

"Party" dowiedziało się, że Marta używa też "sekretnego składnika", który można kupić w każdej aptece. Jakiego? Póki co gwiazda trzyma to w tajemnicy i ujawni ją dopiero w przyszłym roku, kiedy wyda drugą książkę - tym razem o zdrowym odchudzaniu. Zanim jednak to nastąpi, porównajcie jak Marta zmieniła się w ciągu ostatniego roku. Widać różnicę?

Wyszczuplona Marta Grycan na premierze swojej pierwszej książki "Kuchnia Haute Couture":