Maja Sablewska stała się ostatnio nie tylko ekspertem od mody, ale także doradza kobietom jak żyć zdrowo, cieszyć się życiem i pozbyć się nadwagi czy kompleksów. Wszystkie mądrości spisała w swojej drugiej książce "10 sposobów na modę i zdrowy styl życia według Mai Sablewskiej".

Gwiazda jest również częstym gościem telewizji śniadaniowych. Dziś gościła w TVP 2, gdzie zdradziła swoje patenty na utrzymanie figury.

- Wszystko w każdym przypadku jest w głowie. Prawda jest taka, że diety, to jest jeden wielki mit. Bo tutaj nie chodzi o to, by przez jakiś czas robić, to co na prawdę jest tożsame z naszym organizmem. Chodzi o to, aby prowadzić zdrowy styl życia i żyć świadomie. Kupować produkty, które nam nie szkodzą. Zamieniam wszytko co białe na zielone. Nie jem cukru, nie jem mąki, nie piję mleka. To są trzy rzeczy, których się trzymam i po prostu wprowadziłam w życie - powiedziała maja w "Pytaniu na śniadanie"