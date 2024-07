Gładko uczesanyewłosy z podkręconymi końcówkami, dziewczęcy makijaż i niewinne spojrzenie. Tak wygląda... Anna Dereszowska na okładce kwietniowego numeru magazynu "Uroda". Piękna aktorka udzieliła wywiadu i wzięła udział w sesji, w której jest wystylizowana na lata 70. Zobacz: Piękna Dereszowska na okładce "Urody"

Nasi czytelnicy zauważyli, że zdjęcie Dereszowskiej jest bardzo podobne do tego, które pojawiło się na okładce debiutanckiej płyty Lany Del Rey "Born To Die". Różnica jest tylko taka, że Anna ma we włosach pokaźną, srebrną spinkę, a na szyi mocno ozdobiony naszyjnik. Lana z kolei wybrała bardziej surową stylizację - białą koszulę z kołnierzykiem pozbawioną jakichkolwiek dodatków. Kto wygląda lepiej? Zagłosuj w naszym sondażu.

