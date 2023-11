Największy koncert polskich artystów już za dwa dni! 28 września na Stadionie Narodowym wystąpią Dawid Podsiadło i Taco Hemingway. Bilety na występ panów rozeszły się już kilka miesięcy temu, ale w sieci wciąż nie brakuje pojedynczych sztuk do kupienia! Ostrzegamy przed takimi transakcjami, bo sprzedaż już dawno została zakończona. Niestety jak informuje "Radio Zet" oszuści wciąż sprzedają nieprawdziwe wejściówki. Fani artystów zostali oszukani już na kilka tysięcy złotych...

Podsiadło i Hemingway koncert - bilety

W sobotę o godzinie 19. na scenie Stadionu Narodowego wystąpią Dawid Podsiadło i Taco Hemingway. Koncert panów zapowiadany był już kilka miesięcy temu. Bilety sprzedały się w mgnieniu oka, dosłownie w ciągu kilkudziesięciu godzin od rozpoczęcia sprzedaży! Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden z polskich artystów. Podsiadło i Hemingway, jako pierwsi wyprzedali bilety na wydarzenie na PGE Narodowym!

Im bliżej koncertu, tym w sieci pojawia się coraz więcej ogłoszeń zachęcających do kupna biletu. Jak pisze "Radio Zet" sporo okazji pojawiło się na grupie na Facebooku "Bilety – Kupię, Sprzedam, Oddam, Zamienię", ale należy uważać na takie transakcje! Jeden z użytkowników posługujących się pseudonimem "Lucyna" sprzedał już kilkanaście fałszywych wejściówek, gdzie jedna kosztowała ok. 180 złotych. Użytkownik kazał wpłacać na swoje konto pieniądze Blikiem, po czy nie odsyłał biletu kupującemu! Jak czytamy na portalu "Lucyna" oszukał użytkowników Facebooka na kilka tysięcy złotych.

Oszukani fani muzyków zgłosili sprawę na policję, jednak ze względu na "znikomą społeczną szkodliwość czynu" wiele spraw zostało umorzonych. W uzasadnieniu podano, że Facebook nie służy do "zawierania umów z nieznajomymi", a jest to portal do "kontaktu". Osoby kupujące same naraziły się na ryzyko, a w tym przypadku mundurowi są bezradni. Dlatego my również apelujemy o niekupowanie biletów z niesprawdzonych źródeł, bo można już potem nie odzyskać pieniędzy!

Koncert Podsiadło i Taco - co musisz wiedzieć

Wszystkie bilety na koncert Dawida i Taco sprzedały się w ciągu 5 dni. 28 września na PGE Narodowym będzie około 73 tysięcy osób! Koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. Wciąż nie wiadomo, kto będzie supportował artystów.

Wejście na PGE Narodowy rozpocznie się dwie godziny wcześniej, czyli o 17. Osoby, które wykupiły miejsca na płycie na miejscu powinny pojawić się sporo wcześniej, bo kolejka do wejścia z pewnością będzie bardzo długa!

