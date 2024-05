Akop Szostak po rozstaniu z żoną postanowił zająć swoje myśli czymś innym, więc często rozmawia ze swoimi fanami na Instagramie. Internauci mogą również liczyć na wpisy płynące prosto z serca Akopa Szostaka. Tak było tym razem- mężczyzna podzielił się swoimi przemyśleniami, a fani nie mają wątpliwości, że zawodnik MMA cierpi z powodu rozstania z Sylwią.

Akop Szostak rozstał się ze swoją żoną Sylwią Szostak po 10 latach małżeństwa. Wydawać się mogło, że para jest ze sobą niezwykle szczęśliwa, ale niestety pod koniec marca do sieci trafił przykry post, w którym Szostakowie podziękowali sobie za wszystkie lata i postanowili iść osobnymi ścieżkami. Choć Akop Szostak stara się nie mówić o byłej żonie, to jednak fani nie mają wątpliwości, że mężczyzna cierpi z powodu ich rozstania. Swoje wnioski motywują również tym, że jeszcze tydzień przed ich rozstaniem Akop Szostak zrobił sobie tatuaż z podobizną Sylwii, więc zdaniem wielu nie mógł wiedzieć, że Sylwia Szostak planuje rozstanie.

Akop Szostak podzielił się kolejnym wpisem z fanami:

Chcę się z wami podzielić bardzo ciekawą zależnością z mojego życia. Zrobiłem najlepszą formę od lat, ostatni raz taką miałem chyba w 2009 roku. Wiecie co łączy te dwa okresy? Wcale nie jestem z tego powodu bardziej szczęśliwy.Szczęście to coś bardziej złożonego niż wygląd. Byłem i czułem się bardziej szczęśliwy, kiedy byłem „ulany”. Co to znaczy? Że nie trzeba wyglądać idealnie, by czuć szczęście. To, że ktoś schudnie 5 czy 10 kg, nie spowoduje nagle, że będzie lepszym człowiekiem. O ile może wydawać się wam to ironią oraz hipokryzją z ust takiego człowieka jak ja, ale wygląd to nie wszystko.Nie piszę tego, by się żalić, tylko byście wiedzieli, że szczęście to coś więcej niż wygląd.Choć warto trenować i zdrowo się odżywiać dla zdrowia, lecz dziś post o czymś innym! Udanej majówki, bądźcie szczęśliwi!

- czytamy.