Dawid Ogrodnik zagrał w najlepszych polskich produkcjach ostatnich miesięcy, które zostały obsypane nagrodami. Miał też swój epizod w "Idzie", która otrzymała Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Nagroda ta przejdzie do historii podobnie jak przemówienie reżysera, Pawła Pawlikowskiego. Zobacz: Przemowa Pawlikowskiego prawdziwą sensacją na Oscarach. Świat zachwyca się reżyserem

Teraz gwiazdor pojawił się na okładce pierwszego, polskiego wydania luksusowego magazynu dla mężczyzn "Esquire". Do tej pory miesięcznik wydawany był w 27 krajach na całym świecie, a do tego wszystkiego doszła właśnie Polska. Ogrodnik to obecnie obiekt westchnień wielu kobiet, dlatego wybór ten nie był przypadkowy. Na okładce jawi się jako pewny siebie i spełniony mężczyzna, dzięki czemu idealnie wpisuje się w założenia pisma.

