Karolina Korwin Piotrowska jest wielką pasjonatką filmów. W rozmowie z nami przyznała, że to właśnie tej tematyce poświęci swoją trzecią książkę. Można więc mieć pewność, że to co poleca, jest godne uwagi. Przypomnijmy: Korwin wybrała 5 najlepszych polskich filmów w 2014 roku. Pierwsze miejsce może zaskoczyć

Dziennikarka miała już okazję zobaczyć nowy film w reżyserii Macieja Bochniaka -"Disco Polo". Historia opowiada o szalonych latach dziewięćdziesiątych, kiedy Polska znów stała się wolnym krajem. Główni bohaterowie - Tomek i Rudy (w tych rolach: Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki) napędzani pasją i marzeniami, żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój discopolowych list przebojów. W filmie występują również Tomasz Kot, Aleksandra Hamkało oraz Joanna Kulig.

Recenzja Karoliny nie pozostawia wyboru - to trzeba zobaczyć:

To będzie mega hit, absolutnie zasłużony hit. Widziałam, zbierajcie kasę na bilety i bukujcie czas na kino! Bardzo się cieszę, że w polskim kinie pojawia się tyle świeżości i poczucia humoru. CUDNIE! - pisze na swoim Facebooku

Premiera - już 27 lutego.

