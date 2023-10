"Od 3 tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości" - czytamy na instagramowym profilu Dariusza Pachuta. Wszystko wskazuje na to, że sportowiec ma dość tego, co dzieje się wokół jego osoby. Podróżnik zareagował wymownym i obszernym wpisem. To koniec jego związku z Dodą. Dariusz Pachut wydał oświadczenie w sprawie Dody W minionych tygodniach aż huczało w sieci od licznych plotek, dotyczących rozstania Dody z Dariuszem Pachutem . Wówczas internauci doszukiwali się licznych dowodów, świadczących o kryzysie tej dwójki. Sami zainteresowani jednak skutecznie i konsekwentnie milczeli w tej kwestii. Doda zabrała głos dopiero przed rozpoczęciem jesiennej ramówki Polsatu. Wówczas na jej instagramowym profilu wylądowało oświadczenie, w którym przyznała, że faktycznie ta dwójka przeżywa ciężkie chwile. Pozostała jednak tajemnicza i poprosiła o uszanowanie swojej prywatności. Dariusz Pachut natomiast nadal milczał - aż do teraz. Zobacz także: Doda o trudnym etapie w życiu: "Musimy przejść przez niego sami" Wszystko wskazuje na to, że miarka się przebrała, kiedy okazało się, że fani Dody nie odpuszczają Dariuszowi Pachutowi . Pod jego postami nieustannie czytaliśmy uszczypliwe komentarze, nawiązujące do rozstania z wokalistką. Teraz sportowiec pierwszy raz zareagował. Zrobił to za sprawą Instagrama, gdzie opublikował wymowny wpis: - Nie chciałem i nie chce być celebrytą. Nigdy nie zależało mi, aby być na ściankach, żyć w blasku fleszy i prowadzić życie związane z show-biznesem. Nie chce być bohaterem plotkarskich portali. Proszę i nalegam by pisać o mnie jedynie w kontekście mojej pracy i pasji. Jestem sportowcem i podróżnikiem. Realizuje swój autorski projekt Korony Wodospadów oraz wiele innych inicjatyw, które mają Was...