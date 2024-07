W minionym tygodniu w mediach pojawiła się wesoła nowina, o której jako pierwszy napisał magazyn "Party". Okazało się bowiem, że znana i lubiana Daria Widawska spodziewa się drugiego dziecka. Zobacz: Daria Widawska jest w ciąży!

Aktorka rzadko kiedy mówi o swoim życiu prywatnym, a skupia się zdecydowanie na życiu zawodowym. Trudno przypomnieć sobie obszerne wywiady z Widawską na temat jej rodzinnej sielanki i wielkiej miłości do operatora filmowego, Michała Jarosińskiego. Tak naprawdę nigdy do końca nie było wiadomo jak zaczęła się ich miłość. Dopiero teraz we "Fleszu" znajoma gwiazdy zdradziła jak to było naprawdę:

Poznali się w 2003 roku na planie serialu "Tygrysy Europy". Ona tam grała jakąś niewielką rolę, on był statystą. I to był jak grom z jasnego nieba. Ona zaniemówiła, choć prawie nigdy jej się to nie zdarza, on nie mógł oderwać od niej wzroku, choć jest nieśmiałym facetem. Potem potoczyło się ekspresowo: częste randki, wypieki na twarzy, po roku zaręczyny, a po kolejnych trzech latach ślub. Michał był pierwszym mężczyzną w życiu Darii. Ale ona taka jest. Jak kocha to na serio i na zawsze.



Daria podkreśla, że na swojego ukochanego zawsze może liczyć. I nawet kiedy zmagała się z ciężką chorobą wiedziała, że ma w nim wielkie wsparcie:

Mam świetnego człowieka u boku. Zawsze wiedziałam, że mogę na niego liczyć i nie zawiodłam się.

Życzymy zatem dalszego szczęścia i czekamy na pomyślne rozwiązanie!

