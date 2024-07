O udziale Danuty Stenki w "Celebrity Splash" mówiło się już od kilku tygodni. Dla niektórych był to ogromny szok, ponieważ do tej pory wybitna aktorka unikała udziału w programach telewizyjnych. Już zdobyła sympatię widzów. Przypomnijmy: Gwiazdor "Rolnik szuka żony" spotka się ze Stenką w show Polsatu. Już się jej podlizuje

Pani Danuta do tej pory nie komentowała swojego udziału w show. Na czwartkowej konferencji postanowiła jednak wytłumaczyć się ze swojej decyzji. Przyznaje szczerze, że to traktuje to tylko jaką pracę do wykonania. Zaznacza również, że podziwia wszystkich uczestników show, ponieważ sama ma lęk wysokości:

Ja nie widzę żadnego problemu w tym, to jest po prostu praca, taka praca pojawiła się w moim życiu w tym momencie i po prostu ją przyjęłam.Oczekuję ogromu wrażeń z ciarkami biegnącymi po grzbiecie. Ja jestem człowiekiem, który ma lęk wysokości, na sam widok ludzi wchodzących na takie wysokości, drżą mi nogi. - przyznaje w plejada.pl

