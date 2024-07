Bycie żoną gwiazdora disco polo z pewnością nie jest łatwe - wie o tym doskonale Danuta Martyniuk, która często towarzyszy mężowi, Zenonowi w czasie koncertów czy branżowych imprez. Uwadze fanów nie umknął fakt, że Danuta Martyniuk schudła kilkanaście kilogramów, a następnie zdecydowała się poddać zabiegom medycyny estetycznej. Ale to jeszcze nie koniec - żona Zenona Martyniuka zapowiada kolejne zmiany!

Zenon Martyniuk to niekwestionowana gwiazda polskiego disco polo, a Polacy nie wyobrażają sobie chyba grilla, imprezy czy festynu bez jego największych przebojów. Nic zatem dziwnego, że gwiazdor często pojawia się na salonach, gdzie zwykle towarzyszy mu żona, Danuta. Jakiś czas temu Danuta Martyniuk zaskoczyła metamorfozą i schudła niemal 20 kilogramów, a także nie ukrywała, że poprawiła swoją urodę.

Jak się okazuje - to jeszcze nie koniec zmian w wyglądzie żony piosenkarza! Teraz żona Zenona Martyniuka zaskoczyła wyznaniem o kolejnej ingerencji w swoją urodę. Tym razem ma być to stosunkowo poważny zabieg.

- Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne - przyznała Danuta Martyniuk dla "Świata gwiazd".