O tym, że między Igą Świątek a Danielle Collins nie ma sympatii, mówiło się już od jakiegoś czasu. Po ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 nikt nie miał już co do tego wątpliwości. Polka prowadziła z amerykańską tenisistką w trzecim secie, ale ostatecznie kobiety nie dokończyły meczu, ponieważ Collins poddała się z powodu kontuzji. Zanim Świątek zameldowała się w półfinale, doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Zaraz po spotkaniu Amerykanka miała powiedzieć naszej reprezentantce kilka bardzo gorzkich słów. Incydent miał ponoć mocno dotknąć raszyniankę. Pod jej adresem padły poważne zarzuty. Zaraz po rozpoczęciu 2025 roku Collins znów zaczepiła Polkę. Wiemy, co dokładnie powiedziała Świątek i poznaliśmy kulisy głośnego konfliktu.

Reklama

Co Danielle Collins powiedziała Idze Świątek? „Igę po prostu zatkało”

Po ćwierćfinałowym meczu Iga Świątek podeszła do Danielle Collins, by pogratulować jej kariery i podziękować za spotkanie. Nie spodziewała się, że Amerykanka określi ją „nieszczerą i fałszywą”. Raszynianka była zaskoczona agresywną postawą swojej starszej i bardziej doświadczonej rywalki.

Danielle Collins po porażce z Igą Świątek zaatakowała organizatorów turnieju, a także samą Igę. Polka jest jej zdaniem nieszczera i fałszywa. Nie wytłumaczyła jednak, o co dokładnie chodzi – przekazał obecny na turnieju Mateusz Puka z serwisu WP Sportowe Fakty.

Później głos zabrała wreszcie Danielle Collins, która w rozmowie z amerykańskimi mediami przyznała, że zarzuciła Świątek brak szczerości. Zasugerowała, że Polka nie zachowuje się odpowiednio wobec innych zawodniczek, gdy przebywa z nimi w szatni przed meczem.

Danielle Collins, po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o swoich odczuciach związanych z Igą Świątek. W wywiadzie dla mediów podkreśliła, że jej zdaniem Polka wykazuje na korcie gesty, które mogą być odbierane jako irytujące lub prowokujące. Chodziło głównie o momenty, w których Świątek zdobywała ważne punkty i wyrażała swoje emocje. Collins wyznała, że takie zachowanie jej przeszkadzało i prowadziło do frustracji.

Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery – powiedziała na łamach portalu New York Times.

Ostatnio mogliśmy poznać kulisy tego konfliktu dzięki serialowi „Cztery pory Igi”, który pojawił się na Canal+. W produkcji pojawia się Daria Abramowicz, psycholożka sportowa, współpracująca z tenisistką. Kobieta przyznała, że Iga Świątek była dotknięta słowami Collins. Chciała tylko życzyć powodzenia rywalce w dalszej części sezonu.

I kiedy Danielle do niej podchodziła, powiedziała: nie musisz być nieszczera. No i Igę po prostu zatkało – zdradziła Abramowicz.

Co ciekawe, w serialu pojawiła się również sama Collins. Amerykanka potwierdziła, że odczuwała ból podczas ćwierćfinału na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i dlatego poddała mecz. Zaskoczyła wyznaniem, że w jakimś sensie żałuje tego, co zaszło między nią a Świątek.

Każdy z nas ma rzeczy, które po czasie zrobiłby inaczej. Mam nadzieję, że możemy o tym zapomnieć. Rywalizować w zgodzie i być najlepszymi wersjami siebie. Staram się być najlepszą osobą, jak to możliwe. Czasami nie wychodzi. Ludzie popełniają błędy, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie liczył się tylko tenis – podsumowała Amerykanka.

Jak to ma się do rzeczywistości? Na początku stycznia obie zawodniczki spotkały się podczas finału United Cup między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Collins podała rękę Świątek na powitanie, ale nawet nie spojrzała na raszyniankę, co uchwyciły kamery. Później żartowała z tej sytuacji w mediach społecznościowych.

Nie wiem, czy zauważyliście, ale… Nowy rok, ta sama ja – napisała na Instagramie.

Ostatni czas nie był łatwy dla naszej tenisistki. Niedawno Iga Świątek wydała oświadczenie w sprawie zakazanych substancji, które wykryto w jej organizmie.

Reklama

Zobacz także: Wielkie zmiany w życiu Igi Świątek. To stało się po czterech latach!