Dalai Lama skomentował rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta! Jak widać rozstanie najsłynniejszej pary na świecie wstrząsnęło wszystkimi! Co niektórzy do tej pory nie mogą uwierzyć w to, że aktorka złożyła pozew rozwodowy. Duchowy i polityczny przywódca narodu tybetańskiego był ostatnio gościem w programie "Good Morning Britain", w którym udzielił wywiadu na przeróżne tematy. Dziennikarz Piers Morgan pytał go między innymi o ISIS, kryzys uchodźców syryjskich, a także o to, co sądzi na temat rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta. Co odpowiedział Dalai Lama?

To smutne. Dzieci mogą zbliżyć się do ojca albo matki i to może głęboko je zranić.

Na koniec Dalai Lama zażartował:

Traktuję małżeństwo jak przygotowanie do rozwodu.

A czy Wy wierzycie w miłość do końca życia?

Cały świat jest w szoku, że para się rozwodzi!

