Kto by się spodziewał, że na pozór zwyczajna stylizacja Dakoty Johnson wzbudzi tyle sensacji! Aktorka na imprezie w Los Angeles pojawiła się w czerwonym sztruksowym komplecie - bluzka plus spodnie. Do kreacji dobrała złotą torebkę oraz dziwne połyskujące bordowe klapki na koturnie. Jedni pieją z zachwytu i twierdzą, że to jedna z lepszych stylizacji Dakoty, inni twierdzą, że to jej najgorsza stylizacja ostatnich miesięcy!

My, o ile twierdzimy, że Dakota Johnson powinna wybrać inne dodatki (ta torebka!), to całość na Dakocie prezentuje się naprawdę nieźle! Trzeba przyznać, że ceglasty odcień czerwieni bardzo jej pasuje. Dakota tym zestawieniem udowodniła, że oficjalne wyjście nie zawsze musi oznaczać zakładanie sukienek!

Podsumowując, my tej stylizacji mówimy "tak"! A wy? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i sami oceńcie!

