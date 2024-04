Atmosfera wokół obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" z tygodnia na tydzień gęstnieje coraz bardziej. Nie da się ukryć, że jedną z uczestniczek budzących największe kontrowersje jest Dagmara Kaźmierska, która spotyka się z ostrą krytyką jury. Teraz "Królowa życia" zabrała głos w tej sprawie. Co boli ją najbardziej?

Obecność Dagmary Kaźmierskiej w tanecznym show Polsatu wywołała chyba jeszcze większe kontrowersje, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Jurorzy co odcinek krytycznie podchodzą do jej umiejętności tanecznych, a również zdania widzów dot. dalszego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" są mocno podzielone.

Jak krytykę ze strony jury odbiera Dagmara Kaźmierska? W najnowszym wywiadzie taneczna partnerka Marcina Hakiela opowiedziała o swoich odczuciach. Jak się okazuje, tak krytyczne słowa są - jej zdaniem - nieuzasadnione i bolesne:

W swojej wypowiedzi Dagmara nawiązała najprawdopodobniej do Iwony Pavlović, która nie ukrywa braku sympatii i wyrozumiałości dla Kaźmierskiej w swoich wypowiedziach i ocenach.

Jakby tego było mało, Kaźmierska zaczęła dywagować nad celem aż tak gorzkich słów padających co niedzielę zza jurorskiego stołu:

- Nie wiem, co to ma na celu: czy to ma na celu po prostu zabrać trochę serc tych widzów: ''Nie głosujcie na nią'', ale ubieramy to w ładne słowa. Być może to ma na celu (...) Jest to bardzo niesprawiedliwe. To, że nie podoba się, jak tańczę - to jedno - bo ja w tę stronę nigdy nie pójdę (...) To, co robię, nie jest w ogóle doceniane przez jury

- dodała taneczna partnerka Marcina Hakiela.