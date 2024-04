Czy 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami" będzie ostatni dla Dagmary Kaźmierskiej? Fani tanecznego show zastanawiają się, czy "Królowa życia" zrezygnuje z udziału w programie. W sieci roi się od komentarzy na temat obecności Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"?

Reklama

Dagmara Kaźmierska zrezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"?

Dagmara Kaźmierska zastanawia się czy nie odejść z 'Tańca z Gwiazdami"? "Jak odpadnę to będzie ulga" - powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów. "Królowa życia" nie ukrywa, że treningi są dla niej bardzo wyczerpujące, szczególnie ze względu ma kontuzję nóg, której nabawiła się po dramatycznym wypadku samochodowym, do którego doszło w 2019 roku.

Mimo, że Dagmara Kaźmierska nie ma takich umiejętności tanecznych, jak Roksana Węgiel czy Anita Sokołowska, doskonale odnajduje się na parkiecie i cieszy z każdej chwili, kiedy tańczy z Marcinem Hakielem. Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest hołdem dla jej ukochanej babci, która zawsze marzyła, by ją w nim zobaczyć. "Królowa życia" swoim podejściem do udziału w programie i okazywanym dystansem zjednuje sobie widzów. O zainteresowaniu wokół jej osoby świadczą również ilości komentarzy generowanych pod postami na jej temat na profilu "Tańca z Gwiazdami". Są to nie tylko słowa wsparcia ale również oburzenie internautów, którzy są zdania, że na tym etapie Dagmary Kaźmierskiej nie powinno być już w show, ponieważ są pary, które prezentują lepsze umiejętności taneczne. Widzowie programu debatują, czy Dagmara Kaźmierska w najbliższym odcinku zdecyduje się zrezygnować z udziału w "Tańcu z Gwiazdami":

Może nie, bo pewnie kasa spora, ale tańczyć już nie powinna, bo inni lepiej tańczą ale odpadają

Oby to się stało i to jak najszybciej

Już dawno powinna to zrobić

Znowu przepchnięta... Oby za tydzień odpadła.... Nie zasługuje na top 6, reszta jest 1000 razy lepsza

Powinna odpaść. Są naprawdę pary które pięknie tańczą. Ale Polsat nabija sobie widzów tym że p. Dagmara dalej tańczy

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

Ci bardziej przychylni Dagmarze Kaźmierskiej przyznają wprost, że właśnie wspaniale, że w "Tańcu z Gwiazdami" utrzymuje się taka pozytywna osobowość:

Dajcie tam kogoś po takim urazie, kto będzie się tak dobrze bawił tym wszystkim i wychodził co tydzień z uśmiechem na twarzy ;) . Zdrowi narzekają na zakwasy i kontuzje, a co ona ma powiedzieć?

Dagmara Kaźmierska, Michał Kassin, Roksana Węgiel Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywają, że może faktycznie Dagmara Kaźmierska nie jest najlepszą tancerką, ale chcą ją wciąż oglądać w wyścigu po "kryształową kulę":

Tańczyła słabo, ale chcę ją nadal oglądać:)

Mimo krytyki zawsze uśmiech na twarzy i to się ceni

Szanuje ja bardzo za to, że nikogo nie udaje i pięknie się bawi w każdym tańcu

A Wy jak myślicie? Jak dla Dagmary Kaźmierskiej skończy się 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska tuż przed "Tańcem z gwiazdami" wydała nagły komunikat. To już pewne